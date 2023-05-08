Nur Cemaati, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin kararını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Yılmaz Bayramoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde destekleyecekleri adayı açıkladı. Peki, Nur Cemaati hangi partiyi adayı destekliyor? Nurcular kaç kişi?

Bayramoğlu, milletvekilliği seçiminde Erbakan'ı destekleyeceğini açıkladı. Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca ile yol ve dava arkadaşlığının olduğunu belirten Bayramoğlu, "Erbakan Hocamla büyük bir beraberliğim olmuştu. Çok sevdiğim bir muhteremdi." diye yad etti.

Bayramoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vatanımız için, milletimiz için çok büyük hizmetlerde bulundu." dedikten sonra "Risale-i Nur'ların Diyanet'te basılmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceklerini açıklayan Yılmaz Bayramoğlu, "Ayasofya Camisi'ni açtı. Ancak daha hizmeti bitmedi. Bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak hizmet etmesini çok arzu ediyoruz. Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımızı seçimlerde destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçeceğiz inşaallah." dedi.