Nuno Tavares kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Nuno Tavares Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Nuno Tavares ile gündem oldu. Peki, Nuno Tavares kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Nuno Tavares Galatasaray'a gelecek mi?
Nuno Tavares kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Nuno Tavares Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Nuno Tavares kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Nuno Tavares Galatasaray'a gelecek mi?
NUNO TAVARES KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum tarihi: 26 Ocak 2000
(23 yaşında)
Lizbon, Portekiz
Nuno Albertino Varela Tavares (d. 26 Ocak 2000), defans pozisyonunda görev yapan Portekizli futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2018 yılında Benfica B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Benfica ve Arsenal takımlarında forma giydi.
Nuno Tavares Galatasaray'a gelecek mi?
Nuno Tavares Galatasaray'a transferi hakkında henüz açıklama yapılmadı.