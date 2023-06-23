Nuno Tavares kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Nuno Tavares Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Nuno Tavares ile gündem oldu. Peki, Nuno Tavares kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Nuno Tavares Galatasaray'a gelecek mi?