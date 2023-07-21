Numaracı sözleri! Numaracı - Mabel Matiz şarkı sözleri! Numaracı - Mabel Matiz şarkı hakkında bilgiler
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Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Numaracı şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Numaracı sözleri! Numaracı - Mabel Matiz şarkı sözleri! Numaracı - Mabel Matiz şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
Numaracı sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Numaracı - Mabel Matiz şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Numaracı sözleri! Numaracı - Mabel Matiz şarkı sözleri! Numaracı - Mabel Matiz şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
NUMARACI – MABEL MATİZ SÖZLERİ
Hiç anlamıyo'sun anladım
Sende öyle bi' data yok
Ama şekil desen âlâsı var
Boncuğu bol, el çabuk
Hadi vur vurabilirsen beni
Hadi öğret yine dersimi
Senden korkan senin gibi
Olsun mu, olmasın mı?
Seni şapşal numaracı, çapkın mer'abacı
Damdan da düşeriz olmadı
Hepsi mi senin? Hadi kes benim haracı
Şu servetin adını bi' koymalı
Şapşal numaracı, koydun mu ilacı?
Daldan dala bi' durulmalı
Hepsi mi yarısı mı? Kes benim haracı
Şu servetin adını bi' koymalı
Bi' yol bulmalı, bulmalı
Boş ver canım sen onları, ay
Fark etmez alt üst yavrum
Bu şerbeti bu nabza sormalı
Çoktan aştık biz o yolları
Boş ver canım sen onları, ay
Fark etmez alt üst yavrum
Bu aşk bizi bizden almalı
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Ah beni duysan bi' şu an in'cek p?rde
Kendini bir salsan ne yakış'can b?nle
Kopmaya müsait, yer gök yangın be
Aşka bi' vesait, aramız toz pembe
Seni şapşal numaracı, çapkın mer'abacı
Damdan da düşeriz olmadı
Hepsi mi senin? Hadi kes benim haracı
Şu servetin adını bi' koymalı
Şapşal numaracı, koydun mu ilacı?
Daldan dala bi' durulmalı
Hepsi mi yarısı mı? Kes benim haracı
Şu servetin adını bi' koymalı
Bi' yol bulmalı, bulmalı
Boş ver canım sen onları, ay
Fark etmez alt üst yavrum
Bu şerbeti bu nabza sormalı
Çoktan aştık biz o yolları
Boş ver canım sen onları, ay
Fark etmez alt üst yavrum
Bu aşk bizi bizden almalı
Bi' çanta, bi' plaka
Yola çık ite kaka
Aşkıma bi' fiyaka yapıştırsan
Her bi' yerde aradım bizim gibi yok ama
Kavuşmaz iki yakam, kavuştursan
Birbirimize pusula, buluşsak ya beride?
Alsan da şu garibi yatıştırsan
Çok geride tatlım inan
Güneşsiz günler çok geride
Hayat, kop hadi be, kop hadi be
Tutuştuğu yerden kop hadi be
Aşk, al bizi al, sok tribe
Cukkayı vur da çök garibe
Sök kalbi sök, bırak dök derdi dök
Dis-moi une fois
"Je t'aime, mon cheri"
Embrasses-moi fort, comme ça
Comme ça, comme ça, hah