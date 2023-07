Numaracı sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Numaracı - Mabel Matiz şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Numaracı sözleri! Numaracı - Mabel Matiz şarkı sözleri! Numaracı - Mabel Matiz şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

NUMARACI – MABEL MATİZ SÖZLERİ

Hiç anlamıyo'sun anladım

Sende öyle bi' data yok

Ama şekil desen âlâsı var

Boncuğu bol, el çabuk

Hadi vur vurabilirsen beni

Hadi öğret yine dersimi

Senden korkan senin gibi

Olsun mu, olmasın mı?

Seni şapşal numaracı, çapkın mer'abacı

Damdan da düşeriz olmadı

Hepsi mi senin? Hadi kes benim haracı

Şu servetin adını bi' koymalı

Şapşal numaracı, koydun mu ilacı?

Daldan dala bi' durulmalı

Hepsi mi yarısı mı? Kes benim haracı

Şu servetin adını bi' koymalı

Bi' yol bulmalı, bulmalı

Boş ver canım sen onları, ay

Fark etmez alt üst yavrum

Bu şerbeti bu nabza sormalı

Çoktan aştık biz o yolları

Boş ver canım sen onları, ay

Fark etmez alt üst yavrum

Bu aşk bizi bizden almalı

You might also like

Aşkım Gülüm

Mabel Matiz

Kara Dantelli Gençliğimize

Mabel Matiz

Uçkun

Mabel Matiz & Hello Psychaleppo

Ah beni duysan bi' şu an in'cek p?rde

Kendini bir salsan ne yakış'can b?nle

Kopmaya müsait, yer gök yangın be

Aşka bi' vesait, aramız toz pembe

Seni şapşal numaracı, çapkın mer'abacı

Damdan da düşeriz olmadı

Hepsi mi senin? Hadi kes benim haracı

Şu servetin adını bi' koymalı

Şapşal numaracı, koydun mu ilacı?

Daldan dala bi' durulmalı

Hepsi mi yarısı mı? Kes benim haracı

Şu servetin adını bi' koymalı

Bi' yol bulmalı, bulmalı

Boş ver canım sen onları, ay

Fark etmez alt üst yavrum

Bu şerbeti bu nabza sormalı

Çoktan aştık biz o yolları

Boş ver canım sen onları, ay

Fark etmez alt üst yavrum

Bu aşk bizi bizden almalı

Bi' çanta, bi' plaka

Yola çık ite kaka

Aşkıma bi' fiyaka yapıştırsan

Her bi' yerde aradım bizim gibi yok ama

Kavuşmaz iki yakam, kavuştursan

Birbirimize pusula, buluşsak ya beride?

Alsan da şu garibi yatıştırsan

Çok geride tatlım inan

Güneşsiz günler çok geride

Hayat, kop hadi be, kop hadi be

Tutuştuğu yerden kop hadi be

Aşk, al bizi al, sok tribe

Cukkayı vur da çök garibe

Sök kalbi sök, bırak dök derdi dök

Dis-moi une fois

"Je t'aime, mon cheri"

Embrasses-moi fort, comme ça

Comme ça, comme ça, hah