Numan Kurtulmuş aday mı? 2023 Numan Kurtulmuş milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Numan Kurtulmuş aday mı? 2023 Numan Kurtulmuş milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Numan Kurtulmuş aday mı? 2023 Numan Kurtulmuş milletvekili adayı mı? İşte detaylar...