TOKAT (Haberler.com) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı. Numan Hatipoğlu kimdir? Yeni Tokat Valisi Numan Hatipoğlu kimdir?

1969 Ordu Korgan doğumludur.

İlk ve orta öğrenimini Korgan' da tamamlamıştır. 1990-1991 öğretim yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Nevşehir Kaymakam Adayı olarak memuriyete başladı.

1996 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını 'Yerel Yönetim Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Türkiye'nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi' tezi ile tamamlamıştır.

Halen Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tarih Anabilim Dalında Doktora Öğrenimine tez aşamasında devam etmektedir.

Kaymakamlık Kursu sonrası sırası ile aşağıdaki yerlerde çalıştı;

1- Gaziantep Yavuzeli (1997 - 1999)

2- Diyarbakır Çüngüş (1999 - 2001)

3- Adıyaman Gölbaş (2001 - 2004)

4- Düzce Çilimli (2004 - 2005)

5- Denizli Acıpayam (2005 - 2009)

6- Kütahya Tavşanlı (2009 - 2016)

7- Trabzon Ortahisar (2016-2018)

Kırklareli Vali Yardımcısı iken 26.12.2018 tarihli ve 2018/260 ile 2018/26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile ile İlçemiz Kaymakamlığına atanmıştır.

Numan Hatipoğlu, Rehber Öğretmen olan Ayfer Hatipoğlu ile evli olup, Alperen ve İdris Eren isimli iki oğlu bulunmaktadır.