Nükhet Duru kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 23 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konuğu Nükhet Duru kimdir, film ve dizileri neler?

23 Nisan Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Nükhet Duru evli mi? Nükhet Duru tüm şarkılarının isimleri nelerdir? Nükhet Duru aslen nereli? Nükhet Duru'nun tüm albümleri nelerdir? Nükhet Duru kaç yaşında? Nükhet Duru'nun rol aldığı diziler ve filmler nelerdir?

NÜKHET DURU KİMDİR?

Nükhet Duru, (d. 19 Mayıs 1954, İstanbul), Türk şarkıcıdır. 70'li ve 80'li yıllarda Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden ve en meşhur şarkıcılarından biri oldu.

Nükhet Duru doğum tarihi : 19 Mayıs 1954

19 Mayıs 1954 Nükhet Duru kaç yaşında : 67 yaşında

67 yaşında Nükhet Duru nereli : İstanbul doğumlu

İstanbul doğumlu Nükhet Duru mesleği ne : Şarkıcı, Oyuncu, Tv Programcısı

Nükhet Duru 23 Nisan Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

NÜKHET DURU'NUN HAYATI

Aslen Niğde'nin Bor ilçesinden gelen bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Kandilli Kız Lisesi'nden mezun oldu. 11 yaşındayken annesi ile babasının ayrılması nedeniyle yaşadığı üzüntü nedeniyle geçici felç geçirdi. 1 yıla yakın yürüyemeyen Nükhet Duru, bir mülâkatında yaşadıklarını şuşekilde ifade etti:

"Doktorlar fiziksel bir rahatsızlık bulamadılar... Benim sorunum tamamen psikolojikti ve annemle babamın boşanmaları nedeniyle büyük bir şok yaşamıştım... Bu nedenle de felç oldum. Çektiğim ızdırabı anlatamam. Bir Allah, bir annem şahittir. Doktorlar 'Yürümemesi için hiçbir neden yok' diyorlardı ama yürüyemiyordum. Sonra bir gün tüm sıkıntılarımdan arındım, hayata bağlanmaya, kahkaha atmaya karar verdim."

1971'de, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak şarkıcılığa adım attı. Güzelliği ve sesinin rengi ve tonu ile dikkat çekti. 1974 yılında ilk 33'lük plağı Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların yayınlandı. Geniş dinleyici kitlesine ise 1975 yılı yapımı Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir başlıklı şarkılardan oluşan 33'lüğü ulaştı. Bu plak, sanatçıya ilk Altın Plak Ödülü'nü kazandırdı. İlk uzunçalar plağı Bir Nefes Gibi 1976 yılında çıktı. O yıl en iyi yorumcu ve yılın en başarılı kadın solisti ödüllerini aldı.

1978 yılında Ali Kocatepe'nin bestelediği Dostluğa Davet başlıklı şarkı ve Modern Folk Üçlüsü ile birlikte Eurovision Türkiye elemelerine katıldı. Aynı ekip ve şarkı ile Seul Uluslararası Şarkı Yarışması'na katıldılar ve birinci oldular. 80'li yıllarda klasik Türk müziği eserlerini de yorumlamaya başladı. Bu dönemde sahnelerde assolist olarak da kendini gösterdi.

Nükhet Duru, meslek hayatı boyunca çok sayıda müzikal oyun ve kabarede rol aldı. 1977'de Yaşa Sevgili Dünya; 1979'da Merhaba Müzik; 1980'de Ve On Yıl Geçti; 1982'de Operetler; 1983'te Saz mı? Caz mı?; 1984'te 7'den 77'ye; 1985'te Carmen: Kan ve Gül ve Aşk Olsun; 1991'de Gülümseyen Geceler ve Yeşilyurt Geceleri; 1992'de Müzikomedi; 1998'de Cahide: Bu Bir Efsane; 1999'da Yedi Kocalı Hürmüz, 2000 yılında www.ask.com.tr; 2016 yılında da İstanbulname başlıklı müzikli gösterilerde rol aldı.

27 Ağustos 2014 tarihinde Timur Selçuk ile birlikte İstanbul'un Harbiye semtinde bulunan Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bir konser veren Nükhet Duru, 18 Eylül 2015 tarihinde de Yaşar ile aynı sahneyi paylaştı. Nükhet Duru, başta Altın Plak olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

13 Şubat 2020 tarihinde Hikayesi Var başlığıyla yeni albümü yayınlandı.

3 Eylül 2020'de ikinci bölümü yayınlanan Menajerimi Ara başlıklı televizyon dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Nükhet Duru'nun hayatından önemli kesitlerin yer aldığı, müzik hayatını anlatan Duru Olmak başlıklı belgesel film, Netflix Türkiye'de yayımlandı. Yönetmenliğini Mu Tunç'un yaptığı belgesel tartışmaları da beraberinde getirdi.

ÖZEL HAYATI

Nükhet Duru, Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavî'nin oğlu Erol Simavî ile 20 yıl süren bir ilişki yaşadığını açıkladı:

"Ben çocuk gibi aşık olmuştum Erol Bey'e. 21-22 yaşlarımdaydım. Beni aşık etmek için oyunlar oynamıştı. Üstelik ben yanaşmadım. Aylarca peşimden geldi. Kırmızı sevdiğimi bilirdi, kırmızı jelatin içinde yakut yüzük gönderirdi. 'Bisküvi geldi' diye sevinirdim. Açınca 'Siz beni ne zannediyorsunuz?' derdim. Bana hediye vermek için canı çıkardı. İnsan ayırmadan davranışına şahit oldukça ben onu kanatlarımın altına aldım. İçkiyi bıraktırdım, kilo verdirdim. Bırakmazsan giderim diyordum. Akşamları iki kadeh izni vardı. Çok sevmiştim... Tabii ki gizlemek istemezdim ama o dönemde kimse kimsenin sırrını ortaya koymazdı. Müzik sektörü biliyordu. İlk büyük aşkım..."

Nükhet Duru, Erol Simavî'den sonra müzik yapımcısı Mehmet Teoman ile, daha sonra müzisyen Doğan Canku ile birliktelikler yaşadı. İki kez evlendi; 1987 ile 1991 yılları arasında Dikran Masis ile, 1995 ile 1999 yılları arasında da Özalp Birol ile evli kaldı. İlk evliliğinden Cem adında bir oğlu bulunuyor.

DİSKOGRAFİ

45'lik, EP ve Teklileri:

Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların (1975)

Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir (1976)

Her Şey Yolunda Şimdi - İki Damla Gözyaşı (1976)

Canım Yandı - Haydi Uzatma Arkadaş (1977)

Cambaz - Haydi Hayat (1977)

Harp ve Sulh - Bir İnsan Doğdu (1977)

Anılar - Güneş (1978)

Dostluğa Davet - Takalar (1978) (Modern Folk Üçlüsü ile birlikte.)

Portofino - Yıldızlar (1979)

Ne Oldu Bize - Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle (1983)

Remix-1 (1998)

Remix-2 (1998)

Nükhet Duru '99 (1999)

Durup Dururken (2008)

İlk 2 (2010)

Mavi Düşler (2018)

Kalbim Ege'de Kaldı (2020)

Kapıldım Gitti (2021)

Uzunlar (2021)

Stüdyo Albümleri:

Bir Nefes Gibi (1976)

Melankoli (1978)

Sevgili Çocuklar (1979)

Nükhet Duru IV (1979)

Nükhet Duru 1981 (1981)

Aşıksam Ne Farkeder? (1982)

Her Şey Yeni (1984)

Sevda (1985)

Nadide (1986)

Çek Halatı Gönlüm (1987)

Benim Şarkılarım (1988)

Benim Yolum (1989)

Aç Gözünü Adamım (1991)

Aman Tanrım! (1992)

Nükhet Duru (1994)

Gümüş (1996)

Mühür (1997)

Cahide - Bu Bir Efsane (1998)

Bana Rağmen (2001)

Muhteşem İkili (2004) (Cenk Eren ile birlikte.)

...Gece Saat On İki (2006)

Tam Zamanında (2012)

Aşkın N Hali (2015)

Hikayesi Var (2020)

Toplama ve Konser Albümleri:

En Sevilen Şarkılarıyla Nükhet Duru (1979)

Nükhet Duru Klasikleri (1993)

Nükhet Duru'dan Bir Nefes Gibi'ler (1998)

Sevgiyle Elele (2006) (Surp Vartanants Korosu ile birlikte, Cenk Taşkan adına.)

En İyileriyle Nükhet Duru 1981-1982 (2008)

Nükhet Duru Sahnede (2014)

FİLMOGRAFİ

Dizi

Umut Taksi (1993)

Dadı (2000)

Şemsi Paşa Pasajı (2000)

Baş Belası (2001)

Yeni Hayat (2001)

Bayanlar Baylar (2002)

Deliboran Destanı (2002)

Avrupa Yakası (2004)

Çemberimde Gül Oya (2004)

Eylül (2005)

Arka Sokaklar (2015)

Şahane Damat (2016)

Televizyon programı

Bir Nükhet Duru Gecesi (1995)

Duru Muhabbetler (2007)

Akşama Doğru Nükhet Duru (2009)

ÖDÜLLERİ

(2008) 35. Altın Kelebek Ödül Töreni - Altın Kelebek 35. Yıl Özel Ödülü

(2020) 17. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri - Onur Ödülü

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