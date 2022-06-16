Nüket Küçükel Ezberci kimdir? Nüket Küçükel Ezberci kaç yaşında, nereli, biyografisi nedir?

Bremen doğumlu olan Nüket Küçükel Ezberci, 1986 yılında TED Ankara Kolejini bitirmesini müteakip, Harlaxton College'ın, (Grantham/İngiltere) ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Peki, Nüket Küçükel Ezberci kimdir? Nüket Küçükel Ezberci kaç yaşında, nereli? Nüket Küçükel Ezberci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ KİMDİR?

1969/ Bremen doğumlu olan Nüket Küçükel Ezberci, 1986 yılında TED Ankara Kolejini bitirmesini müteakip, Harlaxton College'ın, (Grantham/İngiltere) ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır.

1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığının Meslek Memuru sınavlarını kazanmış; bu çerçevede 1994 – 1997 yılları arasında Essen Başkonsolosluğunda İkinci Katip, 1997- 1999 yılları arasında T.C. Kudüs Başkonsolosluğunda Konsolos, 2001 – 2005 yılları arasında Madrid Büyükelçiliğinde Başkatip olarak görev yapmştır. 2005 2007 yıllarında da Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde Siyasi Şube Müdürlüğü görevini deruhte eden Küçükel Ezberci, 2007 yılının sonunda aile şirketi olan Güven Hastanesi'ne geçmiştir.

Halihazırda Güven Hastanesi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığını, kurucusu olduğu BNK Bilgi İşlem, Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti. Müdürlüğünü ve ailenin sağlık alanındaki deneyimlerini eğitim alanında teşmil ederek Güven Üniversitesini hayata geçirmek üzere kurduğu Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı mütevelli heyet üyeliğini sürdüren Küçükel Ezberci, evli ve üç çocuk annesidir.

DEİK/SAİK Yürütme Kurulu Üyeliğinin yanı sıra, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Akredite Hastaneler Derneği, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD), Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği, Endeavor Derneği, Bilkent Mezunları Derneği, Atlı Spor Kulübü gibi sivil toplum kuruluşlarına üyedir.

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