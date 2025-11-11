Haberler

Nüket Ersoy kimdir? Nüket Ersoy kaç yaşında, neden vefat etti?

Nüket Ersoy kimdir? Nüket Ersoy kaç yaşında, neden vefat etti?
Gaziantep'in eğitim dünyasına damga vuran Nüket Ersoy'un ani vefat haberi, kentte büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yarattı. Uzun yıllar boyunca pek çok projeye imza atan ve yüzlerce öğrencinin hayatına dokunan Ersoy'un cenazesi bugün toprağa verilecek. Peki, Nüket Ersoy kimdir? Nüket Ersoy kaç yaşında, neden vefat etti?

Gaziantep'in öncü eğitimcilerinden Nüket Ersoy'un vefat haberi, şehirde derin bir üzüntü yarattı. Peki, Nüket Ersoy'un hayatı ve eğitim dünyasında bıraktığı izler nelerdi? Ersoy'un ani kaybının perde arkası ve merak edilen detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

NÜKET ERSOY KİMDİR?

Nüket Ersoy, Gaziantep'te modern anlamdaki ilk tekstil fabrikası olan Veliç'in kurucusu Cemil Alevli'nin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Robert Koleji mezunu olan Ersoy, tüm hayatını eğitim ve toplumsal gelişime adadı. Gaziantep Kolej Vakfı'nın kurucusu ve uzun yıllar boyunca mütevelli ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Kadınların eğitimine ve toplumsal hayatta aktif rol almasına önem veren Ersoy, Gaziantep'in sosyal ve kültürel hayatına birçok projeyle katkı sağladı. Lions Kulübü başkanlığı sırasında 6 bin kişinin diyabet taramasını yaptırarak uluslararası alanda ödüller aldı.

Ayrıca gençlere burslar sağlayarak, Gaziantep Kolej Vakfı'nın eğitim faaliyetlerinin Anadolu'da yayılmasına öncülük etti. Atatürk ilke ve prensiplerine bağlı bir Cumhuriyet kadını olarak, eğitim ve sosyal sorumluluk alanında örnek bir hayat sürdürdü.

NÜKET ERSOY KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Nüket Ersoy'un doğum yılı metinde belirtilmemekle birlikte, Gaziantep Kolej Vakfı'nın 62 yıllık geçmişi ve Ersoy'un uzun yıllar boyunca eğitim alanında aktif rol alması göz önünde bulundurulduğunda, hayatının büyük bir bölümünü toplumsal hizmete adadığı anlaşılmaktadır. Ersoy, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirmiştir.

NÜKET ERSOY NEDEN VEFAT ETTİ?

Nüket Ersoy, uzun süredir devam eden bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Vefatı, Gaziantep başta olmak üzere eğitim camiasında ve sosyal çevresinde büyük üzüntü yarattı.

NÜKET ERSOY'UN KARİYERİ

Nüket Ersoy, Gaziantep Kolej Vakfı'nın kurucusu olarak 62 yıldır eğitim alanında faaliyet gösterdi. Kurduğu vakıf aracılığıyla yüzlerce öğrenciye burs sağladı ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için çalıştı. Lions Kulübü başkanlığı sırasında geniş çaplı sağlık ve sosyal projelere imza atarak binlerce kişiye fayda sağladı.

Eğitim, sağlık ve sosyal sorumluluk projelerindeki başarılarıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda ödüller kazandı. Ersoy'un çalışmaları, Anadolu'da eğitim ve toplumsal kalkınma alanında örnek teşkil etti.

