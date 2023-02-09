Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birlikte Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tatil mi? Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikleNuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ileNuh Naci Yazgan Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki,Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tatil mi?Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göreNuh Naci Yazgan Üniversitesi de tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.