Nuh Naci Yazgan Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Nuh Naci Yazgan Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi taban puanları....

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İktisat (%50 İndirimli)(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Misyon

Eğitim alanında; analitik, eleştirel, yaratıcı ve bilişimsel düşünme yetisine sahip, katma değer yaratan öğrenciler yetiştirmek, yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek,

Araştırma alanında; ulusal ve uluslararası alanlarda yayın ve projeler geliştirmek, patent çalışmaları yürütmek, eğitimler gerçekleştirmek, bilgiyi değere dönüştürerek katma değer yaratmak,

Toplumsal katkı alanında; hane halkı, kamu ve özel sektörler olmak üzere tüm paydaşlarına ve topluma fayda sağlamak ve değer katmak,

Yönetim alanında; iç ve dış paydaşların katılımına önem vermek, şeffaf, demokratik bir yapıda hizmet vermektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi ve teknolojiyi bir arada kullanarak katma değer yaratan, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen, kalite odaklı, paydaş katılımlı, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı, uluslararası tanınırlığı olan bir üniversite olmaktır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin temel değerleri:

- Vakıf ruhunu korumak,

- Ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek,

- Öğrenci odaklı eğitim-öğretim hizmeti vermek,

- Yaşam Boyu Öğrenmeyi desteklemek,

- Bilişim teknolojilerini kullanmak,

- Bilgiyi değere dönüştürmek,

- Uluslararası tanınırlığı artırmak,

- Liyakat, şeffaflık ve katılımcılığı önemsemek,

- Estetiğe duyarlı, çevreye saygılı ve toplum odaklı olmak,

- Farklılıklara saygılı olmak, ifade özgürlüğünü önemsemek,

- Etik değerleri korumak,

- Paydaş memnuniyetini sağlamaktır.