Nüfus müdürlüğü cumartesi YILBAŞINDA açık mi?

Yeni yıla kısa bir süre kala Ehliyet, pasaport ve kimlik için gerekli olan birçok işlem Nüfus Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir ve tamamlanır. Dolayısıyla Nüfus Müdürlüğü çalışma günleri ve saatleri sıkça vatandaşlar tarafından araştırılır. Peki, Nüfus Müdürlükleri yılbaşında açık mı? Nüfus Müdürlüklerinin çalışma saatleri neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Yeni yıla sayılı saatler kala İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini araştırıyor. Nüfus müdürlüklerinin hangi gün açık olduğu, hangi saat aralıklarında işlem yaptığı merak ediliyor. Peki, Nüfus Müdürlükleri yılbaşında açık mı? Nüfus Müdürlüklerinin çalışma saatleri neler? Detaylar haberimizde...

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HYILBAŞINDA AÇIK MI?

Kamu kurumları hafta sonu hizmet vermemektedir. Yani nüfus müdürlükleri Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Nüfus müdürlüklerinden işlem yapmak isteyen kişiler hafta içi mesai saatleri içerisinde işlemlerini gerçekleştirebilir.

Buna göre 31 Aralık Cumartesi günü ( yılbaşı günü ) Nüfus Müdürlükleri kapalı olacak vatandaşlar işlemlerini hafta içi mesai saatleri arasında Nüfus Müdürcüklerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA SAATLERİ NELER?

Nüfus müdürlükleri üzerinden işlem yapmak isteyen kişiler bazı özel günler hariç hafta içi işlemlerini gerçekleştirebilir. Nüfus müdürlükleri sabah 08:30'da açılırken akşam 17:00'de kapanmaktadır. Nüfus müdürlükleri saat 12:30 ile 13:30 arasında da öğle tatili yapmaktadır. Bu saatler içerisinde işlem yapamazsınız.