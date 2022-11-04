Nüfus müdürlüğü cumartesi açık mı?

İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini araştırıyor. Nüfus müdürlüklerinin hangi gün açık olduğu, hangi saat aralıklarında işlem yaptığı merak ediliyor. İşte nüfus müdürlükleri çalışma saatleri…

Ülkemizde en yoğun çalışan kurumlar arasında nüfus müdürlükleri yer almaktadır. İl veya ilçelerde binlerce vatandaşın müracaat ettiği nüfus müdürlükleri pek çok işlem gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlar Nüfus müdürlüklerinin hangi günler açık olduğu ve hangi saat aralıklarında işlem yaptığı merak ediliyor. İşte nüfus müdürlükleri çalışma saatleri…

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Kamu kurumları hafta sonu hizmet vermemektedir. Yani nüfus müdürlükleri Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Nüfus müdürlüklerinden işlem yapmak isteyen kişiler hafta içi mesai saatleri içerisinde işlemlerini gerçekleştirebilir. Fakat bazı durumlarda nüfus müdürlükleri oldukça kalabalıktır. Özellikle seçim döneminde ikamet adresinin değiştirilmesi, kimlik değiştirilmesi veya KPSS, YDS, YKS, DGS, ALES gibi sınav dönemlerinde yeni kimlik başvurusu, diğer nüfus cüzdanı işlemleri nedeniyle yoğunluk yaşanmaktadır. Oluşan yoğunluğun azaltılması için nüfus müdürlükleri akşamları ya da hafta sonu açık olabilmektedir. Resmi tatil günlerinde ise nüfus müdürlükleri kapalı olan kurumlar arasında yer almaktadır.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ BAYRAMDA AÇIK MI?

Nüfus müdürlükleri bayram günlerinde de hizmet vermemektedir. Hafta sonları haricinde Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, bayram arefeleri,1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde kapalıdır. Bunun dışında Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri nüfus müdürlükleri üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ NE ZAMAN ÇALIŞIR?

Nüfus müdürlükleri üzerinden işlem yapmak isteyen kişiler bazı özel günler hariç hafta içi işlemlerini gerçekleştirebilir. Nüfus müdürlükleri sabah 08:30'da açılırken akşam 17:00'de kapanmaktadır. Nüfus müdürlükleri saat 12:30 ile 13:30 arasında da öğle tatili yapmaktadır. Bu saatler içerisinde işlem yapamazsınız.