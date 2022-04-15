NTV Radyo frekansı kaç? NTV Radyo radyo frekans numarası! NTV Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir?
Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki NTV Radyo frekans numarası kaçtır? NTV Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.
İSTANBUL (Haberler.com) - NTV Radyo frekansı kaç sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki NTV Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? NTV Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm NTV Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için NTV Radyo frekans numaraları!
NTV RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ
NTV Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.
102.8 : İstanbul
104.7 : Ankara
95.7 : İzmir
102.8 : Bursa
102.2 : Antalya
97.0 : Adana
NTV Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak NTV Radyo radyosunu açabilirsiniz.