NTV Radyo frekansı kaç? NTV Radyo radyo frekans numarası! NTV Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir?

İSTANBUL (Haberler.com) - NTV Radyo frekansı kaç sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki NTV Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? NTV Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm NTV Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için NTV Radyo frekans numaraları!

NTV RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

NTV Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

102.8 : İstanbul

104.7 : Ankara

95.7 : İzmir

102.8 : Bursa

102.2 : Antalya

97.0 : Adana

NTV Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak NTV Radyo radyosunu açabilirsiniz.