NTV Konuğu Gökhan Çınkara Kimdir, kaç yaşında, nereli? Gökhan Çınkara Biyografisi!

NTV TV'de hafta içi her gün yayınlanan, Mete Çubukçu ile Yakın Plan programının bugünkü konuğu Gökhan Çınkara oldu. NTV Konuğu Gökhan Çınkara Kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, NTV Konuğu Gökhan Çınkara Biyografisi nedir?

Mete Çubukçu ile Yakın Plan programının bugünkü konuğu Gökhan Çınkara Oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Gökhan Çınkara Kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Gökhan Çınkara Biyografisi nedir? Detaylar haberimizdedir…

NTV KONUĞU DR. GÖKHAN ÇINKARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden, doktora (bütünleşik) derecesini aynı üniversitenin Siyaset Bilimi Anabilimdalı'ndan aldı. Kudüs İbrani Üniversitesi (Hebrew University of Jerusalem) Truman Center'da ve Brandeis Üniversitesi Schusterman Modern İsrail Araştırmaları Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Çınkara İsrail, Filistin siyaseti, Yahudi dünyası ve Orta Doğu toplumları ve siyaseti konularında akademik çalışmalar yürütüyor.