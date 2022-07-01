NTV canlı yayın izle! ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI! NTV canlı izle!

NTV canlı izle linki merak ediliyor. NTV canlı yayın ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde milyonların merakla beklediği zammı canlı izlemek isteyenler NTV canlı yayın izle! NTV canlı izle! araştırması yapmakta. İşte detaylar...

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KOMİSYON TOPLANTILARI SONA ERDİ

Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalara başladı. Hafta içi iki kere toplanan komisyon, ek zam için bir oran belirledi. Milyonlarca insanın gözü de yapılacak açıklamaya çevrildi.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEME SÖZÜMÜZ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İspanya dönüşü yeni asgari ücret tutarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

16.30'DA DUYURACAK

Merakla beklenen asgari ücret zammı içinse saat belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 16.30'da belirlenen zam oranını açıklayacak.

TEMMUZ AYINDA ZAMLI MAAŞ ALINACAK

Öte yandan dün gece Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.