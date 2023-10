Nowhere filmi hakkında merak edilenler araştırılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı ve konusunun ne olduğu, ayrıca hikayesinin gerçek hayata dayanıp dayanmadığı merak konusu. Peki, Nowhere oyuncuları kimler, konusu ne? Nowhere konusu gerçek mi? İşte detaylar...

Nowhere oyuncuları kimler, konusu ne? Nowhere konusu gerçek mi?

NOWHERE KONUSU NE?

Totaliter bir hükümetin kendi ülkelerini ele geçirmesinin ardından sevgilisinden (Novas) ayrılan Mia'nın (Castillo) hikayesini anlatıyor. Mia ve Nico, temel ihtiyaçların karşılanmamasına ve zalim bir hükümetin yol açtığı kriz nedeniyle İspanya'dan ayrılmaya karar verir. Kendi hayatlarından ve doğmamış çocuklarının güvenliğinden korkuyorlar. Çift daha önce de ordu tarafından götürülen ve öldüğü sanılan ilk kızları Uma'yı kaybetmişti. Mia, Uma'nın ortadan kaybolmasından kendini sorumlu tutuyor ve suçu da yanında taşıyor.

NOWHERE OYUNCULARI KİMLER?

Nowhere filminin oyuncu kadrosunda Anna Castillo ve Tamar Novas yer almaktadır.