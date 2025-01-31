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NOW TV logosu değişecek mi?

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, FOX TV'nin NOW TV olarak değişen yeni logosunun, İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine değiştirilmesi için 30 gün süre tanıdıklarını açıkladı. Peki ,NOW TV logosu değişecek mi?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, adı NOW TV olarak değişen FOX TV'nin yeni logosunun İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine değiştirilmesi için 30 gün süre tanındığını duyurdu. NOW TV logosu değişecek mi?

"3 AY SÜREYLE DURDURABİLİRİZ"

Keser ayrıca, yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa NOW TV'nin yayınlarının 3 ay süreyle durdurulabileceğini ve lisansının iptal edilebileceğini de ekledi.

RTÜK üyesi Keser, X hesabından bugün yaptığı "FOX TV'den sonra NOW logosunu alan kuruluş, İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine, yine isim değiştirecek. Değişiklik için NOW TV'ye 30 gün süre tanınırken, bu sürede yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa, yayınları 3 ay süreyle durdurulacak, lisans iptali gündeme gelebilecek" ifadelerini kullandı.

NOW TV logosu değişecek mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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