12 Şubat 2024'te FOX TV'nin isim hakkı süresinin dolmasıyla NOW TV olarak yeniden markalaşan kanal, İstanbul'daki aynı isimli başka bir kanalın başvurusu üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) kararıyla karşı karşıya kaldı. RTÜK, NOW TV'nin kapatılma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Birçok kişi, NOW TV'nin kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Peki, NOW TV kapatılacak mı?

NOW TV KAPATILACAK MI?

NOW TV'nin kapatılma ihtimali, RTÜK'ün isim değişikliği talebine dayanmaktadır. RTÜK, İstanbul'daki aynı isimli bir kanalın şikayeti üzerine NOW TV'ye 30 gün süre tanıdı ve bu sürede isim değişikliği yapılmazsa ciddi yaptırımların uygulanabileceğini bildirdi.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser'in açıklamalarına göre, NOW TV kapatılabilir ve kanalın lisans iptali gündeme gelebilir. Bu süreçte gözler kanal yönetimine çevrilmiş durumda.

NOW TV, 2001 yılında tescil ettirdiği markasının Huzur Radyo TV'ye ait olduğunu belirterek konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı alırken, RTÜK bu karara itiraz etti. Dava süreci devam ediyor ve NOW TV'nin geleceği mahkeme kararına bağlı.

Eğer mahkemeden NOW TV lehine bir karar çıkarsa, kanal yayın hayatına devam edebilir. Ancak aksi durumda, RTÜK'ün belirttiği gibi kanalın yayınları 3 ay süreyle durdurulabilir ve lisans iptali gerçekleşebilir.