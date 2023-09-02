Novi Sad'da Tekne Karnavalı Düzenlendi

NOVİ Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde tekne karnavalı organize edildi.

Karnaval, Novi Sad'dan geçen Tuna Nehri üzerinde geçit töreniyle başladı.

Büyük ilgi gören karnavala 25'ten fazla tekne katıldı.

Şehirde turizmi artırmak amacıyla düzenlenen karnavalda, geleneksel müzikler çalan orkestra ekibi de yer aldı.

Karnaval organizatörlerinden İvana Rajinac karnavalın Novi Sad'da ilk kez organize edildiğini kaydederek, "Böylece Novi Sad, büyük bir ivme kazanacağını ve gelenekselleşeceğini umduğumuz güzel bir etkinliğe daha kavuştu." dedi.???????