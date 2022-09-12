November hangi ay ve Türkçesi ne? Nov hangi ayın kısaltması? Türkçede November ne demek?

İngilizce dünyada yaygın olarak kullanılan diller arasında yer alıyor. Birçok yerde karşımıza çıkmakta olan İngilizce kelimeler arasında özellikle de ay isimleri yer almakta. Peki, November hangi ay ve Türkçesi nedir? Nov hangi ayın kısaltması? Türkçede November ne demek?

İngilizce olarak ayları öğrenmek isteyenler bunu kolay bir şekilde başarabilir. Bunun için Türkçe ayları yazarak karşılarına ise İngilizcelerini yazmalısınız. Bu sayede İngilizcede yer alan ayları kolaylıkla öğrenmiş olacaksınız. Peki, November hangi ay ve Türkçesi nedir? Nov hangi ayın kısaltması? Türkçede November demek? İşte detaylar haberimizde...

NOVEMBER HANGİ AY VE TÜRKÇESİ NEDİR?

November kelimesi İngilizce bir kelime olmakla birlikte ay bildirmekte olan bir kelimedir. November kelimesinin Türkçe karşılığı Kasım ayı olarak söylenebilir. Kasım ayı yılın 11. ayıdır. Kasım ayından önce Ekim ayı gelmektedir. Kasım ayından sonra da yılın son ayı olan Aralık ayı gelmektedir. İngilizce olarak kullanılan ay isimlerini öğrenmek için ezber yapmanız gerekebilir. Günlük hayat içerisinde pek çok yerde karşınıza çıkabilecek olan İngilizce ay isimlerini öğrenmeniz ve ezberlemeniz sizin için büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

NOV HANGİ AYIN KISALTMASIDIR?

Nov bir kısaltma olarak kullanılmaktadır. November kelimesinin kısaltmasıdır. Yani Nov aslında Kasım ayını belirtmek için kullanılmakta olan bir kelimedir. Çoğu zaman İngilizcede ayların uzun isimlerinin kullanımı yerine kısaltılmış hallerinin kullanımı tercih edilmektedir. Sizin de İngilizce ayların hem uzun hallerini hem de kısa hallerini bilmeniz kolaylık sağlayacaktır. Yani İngilizce olarak gördüğünüz Nov kelimesi ile November kelimesi aynı anlama gelmektedir İkisi de yılın 11. ayı olan Kasım ayını ifade etmek için kullanılmaktadır.

AYLAR VE TÜRKÇELERİ

January (Jan): Ocak,

February (Feb): Şubat,

March (Mar): Mart,

April (Apr): Nisan,

May : Mayıs,

June: Haziran,

July : Temmuz,

August (Aug): Ağustos,

September (Sep): Eylül,

October (Oct): Ekim,

November (Nov): Kasım

December (Dec): Aralık