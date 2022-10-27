Novak Simovic kimdir? FB - Rennes maçının hakemi Novak Simovic kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bugünkü Fenerbahçe - Rennes maçını Sırp hakem Novak Simovic yönetiyor. Maçın başlamasıyla birlikte taraftarlar, Novak Simovic kimdir? FB - Rennes maçı hakemi Novak Simovic kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. İşte detaylar...

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NOVAK SİMOVİC KİMDİR?

Novak Simovic 18 Mayıs 1982 doğumludur. Sırp hakem birçok önemli maçta görev almıştır. Novak Simovic bugünkü 27 Ekim Perşembe Fenerbahçe-Rennes maçını yönetmektedir. Novak Simovic 40 yaşındadır.

Novak Simovic doğum tarihi : 18 Mayıs 1982

Novak Simovic kaç yaşında : 40 yaşında

Novak Simovic nereli : Sırbistan

Novak Simovic mesleği ne : Hakem