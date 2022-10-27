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Novak Simovic kimdir? FB - Rennes maçının hakemi Novak Simovic kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Novak Simovic kimdir? FB - Rennes maçının hakemi Novak Simovic kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bugünkü Fenerbahçe - Rennes maçını Sırp hakem Novak Simovic yönetiyor. Maçın başlamasıyla birlikte taraftarlar, Novak Simovic kimdir? FB - Rennes maçı hakemi Novak Simovic kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. İşte detaylar...

Hakem Novak Simovic kimdir? FB - Rennes maçının hakemi kimdir? Novak Simovic kimdir? FB - Rennes maçı hakemi Novak Simovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Novak Simovic'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

NOVAK SİMOVİC KİMDİR?

Novak Simovic 18 Mayıs 1982 doğumludur. Sırp hakem birçok önemli maçta görev almıştır. Novak Simovic bugünkü 27 Ekim Perşembe Fenerbahçe-Rennes maçını yönetmektedir. Novak Simovic 40 yaşındadır.

Novak Simovic doğum tarihi : 18 Mayıs 1982

Novak Simovic kaç yaşında : 40 yaşında

Novak Simovic nereli : Sırbistan

Novak Simovic mesleği ne : Hakem

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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