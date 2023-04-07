Noterler cumartesi günü açık mı? Noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Noterler cumartesi günü çalışıyor mu sorusu, işlem yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tasdikleme, alım ve satım gibi alanlarda çok önemli bir yere sahip olan noterler, cumartesi günü çalışıp çalışmadığı ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Noterler cumartesi günü açık mı? Hafta sonu noterler çalışıyor mu?

İşyeri, araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi resmi işlemlerin yapıldığı noterler, 2019 yılından beri hafta sonu günlerinde 'nöbetçi noter' uygulamasıyla hizmet veriyor. Peki, Noterler cumartesi günü açık mı? Hafta sonu noterler çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.

Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Noterler hafta içi her gün mesaiye saat 09.00'da başlıyor ve öğle tatili olan 12.30'a kadar çalışmaya devam ediyor.

Öğleden sonra saat 13.30'da tekrar mesaiye başlayan noterler, akşam kapanış saati olan 17.00'ye kadar çalışıyor.