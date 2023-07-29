Noterler Cumartesi günü açık mı? sorusu, İşyeri, araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi resmi işlemleri cumartesi günü gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Noterler cumartesi günü açık mı? Noterler Cumartesi günü açık mı, kapalı mı?Hafta sonu noterler çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

Noterler Cumartesi günü açık mı? İşyeri, araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi resmi işlemler için merak edilmekte ve araştırılmakta. Hafta sonu özellikle çok merak edilen soruyu araştıran vatandaşlarımız için yanıtladık. Peki, Noterler cumartesi günü açık mı?Noterler Cumartesi günü açık mı, kapalı mı?Hafta sonu noterler çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.

Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Noterler hafta içi her gün mesaiye saat 09.00'da başlıyor ve öğle tatili olan 12.30'a kadar çalışmaya devam ediyor.

Öğleden sonra saat 13.30'da tekrar mesaiye başlayan noterler, akşam kapanış saati olan 17.00'ye kadar çalışıyor.