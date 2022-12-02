Noterler cumartesi günleri açık mı? Noterlerin hafta sonu çalışma saatleri neler?

Kamu kurumlarından olan noter çalışma saatleri 2022 en çok merak edilen konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Tapu, alım satım başta olmak üzere, tescil ve ihbarname göndermek için işlemler bu devlet kurumundan gerçekleştiriliyor. Peki Noterler Cumartesi açık mı? Noterlerin hafta sonu çalışma saatleri neler? Noterler öğren arasına saat kaçta çıkıyor? Noterler resmi tatillerde çalışıyor mu? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Noterler cumartesi günü açık mı sorusu vatandaşların gündeminde. Vatandaşlar, tasdikleme, alım satım işlemleri için hafta sonu nöbetçi noter saatlerini sorguluyor. Peki Noterler cumartesi günü açık mı? Noterlerin çalışma saatleri neler? Noterler öğren arasına saat kaçta çıkıyor? Noterler resmi tatillerde çalışıyor mu? Detaylar haberimizde...

NOTERLER CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI?

Noterler bir devlet kurumu olması nedeniyle hafta sonu hizmet vermiyor. Ancak nöbetçi noter uygulaması ile her ilde belirlenen bazı noterler cumartesi günleri faaliyetlerine devam ediyor.Nöbetçi noterler cumartesi günleri saat 10.00'da açılıyor 16.00'da kapanıyor.

NOTERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NELER?

Türkiye genelinde hizmet veren tüm noterler, hafta içi saat 09.00 ile 17.00 arasında çalışmalarına devam ediyor.

NOTERLER ÖĞLEN ARASINA SAAT KAÇTA ÇIKIYOR?

Diğer devlet dairelerinde olduğu gibi noterlerde de öğlen saatlerinde çalışmalara1 saatliğine ara veriliyor. Ancak bu öğlen arası iş yoğunluğuna göre, 12.00-13.00 veya 12.30-13.30 olarak değişebiliyor.

NOTERLER RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞIYOR MU?

Noterler diğer devlet kurumları gibi resmi tatillerde çalışmıyor.

NOTERLER HANGİ KURUMA BAĞLI?

Noterler, Adalet Bakanlığı'na bağlı adalet müfettişlerinin, Cumhuriyet savcılarının ve Türkiye Noterler Birliği'nin gözetim ve denetimi altında faaliyet gösterirler.

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