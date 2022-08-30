Her yıl coşku ve sevinçle kutlamakta olduğumuz milli bayramlarımızdan birisi olan 30 Ağustos zafer bayramı nedeniyle birçok insan Noterler bugün açık mı? ve 30 Ağustos noterler açık mı? Sorularını merak ediyor. Peki, Noterler bugün açık mı? 30 Ağustos noterler açık mı? Noterler bugün açık olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı gününün resmi tatil olması nedeni ile birçok vatandaş noterlerin bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. En çok merak edilen yerler arasında kargolar, sağlık ocakları, bankalar gibi yerler de var. Peki, Noterler bugün açık mı? 30 Ağustos noterler açık mı? Noterler bugün açık olacak mı? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

NOTERLER BUGÜN AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramının resmi tatil olması nedeniyle noterler 30 Ağustos Salı günü kapalı olacak. Noter işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 29 Ağustos veya 31 Ağustos tarihinde işlemlerini gerçekleştirebilir. 30 Ağustos'ta kapalı olan noterler, 31 Ağustos Çarşamba günü normal mesai saatlerine devam edecektir.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜNLERİ NEDİR?

Günlük çalışma saatleri belirli olan noterlerin çalışma saatleri haftaiçi her gün saat 09:00'da başlıyor. Öğle arası genelde 12:30 ve 12:30 arasında gerçekleşiyor. Kapanış saati ise 17:00.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk gelmektedir. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir. Yani, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir ve tam resmi tatil olarak belirlenmiştir.