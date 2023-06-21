Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramı'na kısa süre kala Noterler bayramda açık mı? Kurban Bayramı'nda noter açık mı, kapalı mı? Bayramda noterler çalışıyor mu? soruları merak edildi.

Noterler bayramda açık mı? Kurban Bayramı'nda noter açık mı, kapalı mı? Bayramda noterler çalışıyor mu? soruları araştırılıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşların gündeminde Noterler bayramda açık mı? Kurban Bayramı'nda noter açık mı, kapalı mı? Bayramda noterler çalışıyor mu? soruları yer aldı.

NOTERLER BARAMDA AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

Noterler, Kurban Bayramı'nda kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI 2023?



Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor bu nedenle bankalar Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Bankacılık işlemleri Kurban Bayramı'nın bitişinin ardından ilk iş gününde devam edecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi : 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi