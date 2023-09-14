Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan 'Noterde kredi kartı geçiyor mu?' sorusuna yanıt geldi. Türkiye genelinde noterlik işlemleri için 'güvenli ödeme sistemi' uygulaması başlatıldı. Bu yeni uygulama ile noterlerde harçlar, damga vergisi, değerli kağıt ücretleri, tescil belge bedeli ve diğer masraflar kredi kartı veya banka kartıyla ödenebilecek. Peki, NOTERDE kredi kartı geçiyor mu? Noterde kart geçer mi? cevabı haberimizde.

Vatandaşların en fazla işinin düştüğü yerler arasında noterler geliyor. Araç alım satımı, vekalet, tasdik gibi işlemler için notere gitmek zorunda kalan vatandaşlar noterde kart geçip geçmediğini merak ediyor. NOTERDE kredi kartı geçiyor mu? Noterde kartla ödeme geçer mi? Noterde nakit ücret mi geçerli?

NOTERDE KREDİ KARTI GEÇİYOR MU?

Türkiye genelinde artık noterlik işlemleri için "güvenli ödeme sistemi" uygulaması başladı. Bu yeni uygulama ile noterlerde harçlar, damga vergisi, değerli kağıt ücretleri, tescil belge bedeli ve diğer masraflar kredi kartı veya banka kartıyla ödenebilecek. Özellikle ikinci el araç alım satımları, gayrimenkul satış vaadi gibi işlemlerde vatandaşların güvende olması için alıcı tarafından ödenen tutarlar, noter işlemleri tamamlandıktan sonra noter onayıyla satıcının hesabına aktarılacak. Bu uygulama, noterlik işlemlerini daha güvenli ve pratik hale getirmeyi amaçlamaktadır.