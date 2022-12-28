Noterde ev alımı satımı yapılıyor mu? Noter satışı tapu yerine geçer mi?

Noterden ev, iş yeri satışı için kanun düzenlemesi, TBMM'de kabul edildi. Kabul edilen kanunla noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek.Peki,Noterden ev, iş yeri satışı yapılabilecek mi, nasıl yapılır? Noter satışı tapu yerine geçer mi? Noter ücreti ne kadar olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde yeni dönem resmen başlıyor. Ev alıp satacak olanlar bu tarihe dikkat edin. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren isteyen kişiler ev alım satımı başta olmak üzere noterden tapu işlemi, satışı ve devri yapabilecekler. Peki, ,Noterden ev, iş yeri satışı yapılabilecek mi, nasıl yapılır? Noter satışı tapu yerine geçer mi? Noter ücreti ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

NOTERDEN EV, İŞ YERİ SATIŞI YAPILIR MI, NASIL YAPILIR?

TBMM Genel Kurulu'nda 6'ıncı Yargı Paketi içerisinde yer alan kanunla; noterler, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek. Taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilecek.

Teklifle noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetecek. Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinde sadece tapu harcı alınacak, bu işlemler için ayrıca noter harcı alınmayacak.

NOTER SATIŞI TOPU YERİNE GECER Mİ?

Aldığınız Gayrimenkulü ancak Tapu dairesinde tescil ettirmeniz halinde satış gerçekleşmiş olur. Eğer size alacağınız bir taşınmazı noterden satış yapalım diye bir teklif gelirse, bilin ki bunun satış olarak bir geçerliliği yoktur. Size noterden satış verdikten 1 saat sonra aldığınız mülkü bir başkasına satışını gerçekleştirebilirler. Noterde satış değil, ancak satış vaadi sözleşmesi yapılır. Yani ileride satış vaad ediliyor demektir.

NOTER ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinde sadece tapu harcı alınacak, bu işlemler için ayrıca noter harcı alınmayacak. Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olamayacak ve ücret tarifesinde gösterilecek.