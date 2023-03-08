Noterlerde yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere ilişkin tarifede yüzde 100 oranında artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesinin ardından arama motorlarında Noter vasiyetname düzenleme ücreti ne kadar oldu? Noter ücretleri ne kadar, kaç TL? soruları aratıldı.

Noter ücretlerine zam mı geldi? Noter ücretleri kaç TL, ne kadar oldu? 2023 Noter ücretlerine zam mı yapıldı?

Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre, noterlik işlemlerinden alınan ücretlere yüzde 100 oranında zam yapıldı. Buna göre değişen vasiyetname düzenleme ücreti ise gündeme geldi. Vatandaşlar arama motorlarında Noter vasiyetname düzenleme ücreti ne kadar oldu? Noter ücretleri ne kadar, kaç TL? sorularını araştırdı. İşte Noter vasiyetname düzenleme ücreti!

NOTER VASİYETNAME DÜZENLEME ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre, noterlik işlemlerinden alınan ücretlere yüzde 100 oranında zam yapıldı. Buna göre vasiyetname düzenleme ücreti 738 liraya, hazırlanan her bir sayfadan alınan yeni yazı ücreti 23,79 TL'ye çıktı.

BELİRLENEN YENİ TARİFE

Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8,66 TL'den 17,32 TL'ye,

Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 TL'den 783,82 TL'ye,

Hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 TL'den 23,76 TL'ye,

Tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71 TL'den 7,42 TL'ye çıkarıldı.