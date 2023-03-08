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Noter ücretlerine zam mı geldi? Noter ücretleri kaç TL, ne kadar oldu? 2023 Noter ücretlerine zam mı yapıldı?

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Noter ücretlerine zam mı geldi? Noter ücretleri kaç TL, ne kadar oldu? 2023 Noter ücretlerine zam mı yapıldı?

Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre Noter ücretlerine zam mı geldi? Araştırılıyor. Noterlerde yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere ilişkin tarifede son durum merak konusu. Peki, Noter ücretlerine zam mı geldi? Noter ücretleri kaç TL, ne kadar oldu? 2023 Noter ücretlerine zam mı yapıldı?

Yayımlanan tarifeye göre Noter ücretlerine zam mı geldi? Sorusu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Vatandaşlar tarafından son Noter ücretleri, Noter ücretlerine zam mı geldi? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Noter ücretlerine zam mı geldi? Noter ücretleri kaç TL, ne kadar oldu? 2023 Noter ücretlerine zam mı yapıldı?

NOTER ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

Noterlerde yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere ilişkin tarifede yüzde 100 oranında artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacaklar. Bu ücret 500 TL'den az, 4 bin TL'den fazla olamayacak.

2023 NOTER ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

  • Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8,66 TL'den 17,32 TL'ye,
  • Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 TL'den 783,82 TL'ye,
  • Hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 TL'den 23,76 TL'ye,
  • Tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71 TL'den 7,42 TL'ye çıkarıldı.
Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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