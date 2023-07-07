Resmi Gazete'de yayımlanan kararla noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara zam yapıldı. Vatandaşlar ise merak ediyor Noter ücreti 2023 ne kadar? Noter ücreti kdv oranı kaç oldu? Noter tasdik ücretleri kaç lira oldu? 2023 noter ücreti ne kadar? 2023 yılı noter vekalet ücreti ne kadar? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına zam yapıldı. Vatandaşlar ise merak ediyor Noter ücreti 2023 ne kadar? Noter ücreti kdv oranı kaç oldu? Noter tasdik ücretleri kaç lira oldu? 2023 noter ücreti ne kadar? 2023 yılı noter vekalet ücreti ne kadar? İşte detaylar…

NOTER ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

10 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.