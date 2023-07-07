Noter, tapu, pasaport, vize harçları yüzde kaç arttı 2023? Pasaport harçları ne kadar, kaç TL 2023? araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil düzenleme getirildi. Noter, tapu, pasaport, vize harçları yüzde kaç arttı 2023? Pasaport harçları ne kadar, kaç TL 2023? merak ediliyor. Peki, Noter, tapu, pasaport, vize harçları yüzde kaç arttı 2023? Pasaport harçları ne kadar, kaç TL 2023?

Noter, tapu, pasaport, vize harçları yüzde kaç arttı 2023? Pasaport harçları ne kadar, kaç TL 2023? merak ediliyor. Noter, tapu, pasaport, vize harçları yüzde kaç arttı 2023? Pasaport harçları ne kadar, kaç TL 2023? araştırılıyor. Noter, tapu, pasaport, vize harçları yüzde kaç arttı 2023? Pasaport harçları ne kadar, kaç TL 2023? gündeme geliyor. Noter, tapu, pasaport, vize harçları yüzde kaç arttı 2023? Pasaport harçları ne kadar, kaç TL 2023? Detaylar haberimizdedir…

NOTER, TAPU, VİZE HARÇLARI YÜZDE KAÇ ARTTI 2023?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların izin harcı ise 20 bin TL oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

PASAPORT HARÇLARI NE KADAR, KAÇ TL 2023?

Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Trafik harçlarından sürücü belgesi harçları zamdan etkilenmezken, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi.

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.

İşte o karar: