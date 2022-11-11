noter hafta sonu açık m?

Noterler cumartesi ve pazar günü çalışıyor mu? Nöbetçi noter uygulaması nedir, ne zaman başladı? İşte detaylar...

Noterler cumartesi günü açık mı sorusu vatandaşların gündeminde. Vatandaşlar, tasdikleme, alım satım işlemleri için hafta sonu nöbetçi noter saatlerini sorguluyor. Peki Noterler cumartesi günü açık mı? İşte, noterlerin cumartesi günü çalışma saatleri hakkında bilgiler.

NOTELLER HAHTA SONU AÇIK MI?

Hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece vatandaşlar cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

NOTERLER HAFTA SONU SAT KAÇTA ALILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu nöbetçi olan noterler kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

NÖBETÇİ NOTEL UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

6 Nisan 2019 yılında başladı, nöbetçi noterlik uygulaması. Koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yıl ara verildi. 2021 yılında ise sadece 5 ay aktif kullanıldı. Buna rağmen vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 5 aylık dönemde tam 301 bin 737 işlem yapıldı.

Nöbetçi noterlik en kritik hizmetlerden birisi haline geldi. Araç alım satımında dolandırıcılara karşı kalkan oldu. Para taşıma ve sahte para riskini de ortadan kaldırdı. 2021 yılında güvenli ödeme sistemi kapsamında 2 milyar 164 milyon 645 bin lira işlem hacmi sağlandı.

Nöbetçi noterlik uygulaması, yurt dışındaki konsolosluklarda da aktif edildi. Geride bıraktığımız yıl içerisinde 54 bin 915 işlem düzenlendi.