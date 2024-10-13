NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 13 EKİM | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? Bugün noterler çalışıyor mu?

Noterler 13 Ekim Pazar günü çalışıyor mu ve kaça kadar açık soruları gündeme geliyor. Devlet kurumu olan noterlerin çalışma saatleri merak konusu oluyor. Noterler, diğer kurumlardan farklı olarak hafta sonları da açık olup, özellikle çalışan vatandaşlara hizmet sunuyor. Peki, noterler saat kaçta kapanıyor? Resmi tatillerde ve hafta sonlarında noterler hizmet veriyor mu? Nöbetçi noterlerin mesai saatleri ne? Detaylar haberimizdedir…

NOTER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Noterler, hafta içi ve cumartesi günleri hizmet verirken, pazar günleri kapalıdır. Noterlerin çalışma saatleri genellikle sabah 09:00 ile akşam 17:00 arasındadır. Ancak, hafta sonları noter nöbet sistemiyle çalışabilir ve belirli noterler nöbetçi olarak hizmet verebilir. Nöbetçi noterler, cumartesi ve pazar günleri de açık olabilmektedir. Nöbetçi noter hizmetinden yararlanmak için Türkiye Noterler Birliği'nin resmi web sitesinden veya e-Devlet üzerinden hangi noterlerin açık olduğunu öğrenebilirsiniz.

NOTERLER HANGİ GÜNLER SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Noterler, sabah saat 09.00'da mesaiye başlar. Genellikle öğle molası 12.30 ile 13.30 arasında yapılırken, bazı durumlarda yoğunluğa bağlı olarak bu aralık 12.00 - 13.00 saatlerine çekilebilmektedir. Öğle tatili sırasında noterlerde işlem yapılamaz, ancak vatandaşlar tatil sonrası, noterlerin kapanış saati olan 17.00'ye kadar işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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