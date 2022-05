Not Found ne demek? Not found the requested url was not found on this server gibi hata yazılarının yanı sıra 404 Not Found hata yazısı da en sık görülen hatalardan biridir. Bilgisayar kullanıcılarının en sık rastladığı hata türlerinden biri olan 404 Not Found hatası ne olduğu hakkında çoğu bilgisayar kullanıcısı bilgi sahibi değil. Peki. Not Found ne demek? 404 Not Found hatası nedir? İşte detaylar...

NOT FOUND 404 NE DEMEK?

HTTP 404, HTTP 404 - Dosya bulunamıyor, 404 Bulunamadı veya Sayfa bulunamadı hata mesajı, tarayıcının belirli bir sunucuyla iletişim kurabildiğini, ancak sunucunun istenen şeyi bulamadığını belirtmek için bilgisayar ağı iletişimlerinde kullanılan bir Hiper-Metin Transfer Protokolü (HTTP) standart yanıt kodudur. Hata, bir sunucu istenen bilgiye sahip olup olmadığını açıklamak istemediğinde de kullanılabilir.

Web sitesi barındırma sunucusu, genellikle bir kullanıcı bozuk veya çalışmayan bir bağlantıyı izlemeye çalıştığında bir "404 Bulunamadı" web sayfası oluşturur; bu nedenle 404 hatası, World Wide Web'de karşılaşılan en tanınmış hatalardan biridir.

HTTP üzerinden iletişim kurarken, sunucunun bir web sayfası için bir tarayıcı isteği gibi bir talebe sayısal bir yanıt kodu ve isteğe bağlı, zorunlu veya izin verilmeyen (durum koduna bağlı olarak) bir mesajla yanıt vermesi gerekir. 404 kodunda, ilk basamakta, yanlış yazılmış URL gibi bir istemci hatasını gösterir. Aşağıdaki iki basamak ise karşılaşılan belirli hatayı gösterir. HTTP'nin üç basamaklı kodları kullanması, bu tür kodların FTP ve NNTP gibi önceki protokollerde kullanımına benzer. HTTP seviyesinde, bir 404 yanıt kodunun ardından insan tarafından okunabilen bir "sebep ifadesi" gelir. HTTP belirtimi "Bulunamadı" ifadesini önerir ve birçok web sunucusu varsayılan olarak hem 404 kodunu hem de "Bulunamadı" ifadesini içeren bir HTML sayfası yayınlar.

Sayfalar taşındığında veya silindiğinde genellikle bir 404 hatası döndürülür. İlk durumda, URL yeniden yazma yoluyla yapılandırılabilen bir [HTTP 301[301 Kalıcı Yönlendirme]] yanıtı döndürülerek URL eşlemesini veya URL yeniden yönlendirmesini kullanmak daha iyidir; ikinci durumda, 410 Gone hatası iade edilmelidir. Bu iki seçenek özel sunucu yapılandırması gerektirdiğinden, çoğu web sitesi bunlardan yararlanmaz.

404 hataları, verilen URL mevcut olmayan bir sunucu adına başvurduğunda ortaya çıkan DNS hatalarıyla karıştırılmamalıdır. Bir 404 hatası, sunucunun kendisinin bulunduğunu, ancak sunucunun istenen sayfayı alamadığını gösterir.

