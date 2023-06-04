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Nostaljik tramvayda çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Genel Haberleri

Nostaljik tramvayda çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Nostaljik tramvayda çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunan bir grup çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Çocukların çevredekilere aldırış etmeden tramvaya asıldıkları anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Genel

İstiklal Caddesi Genel Haberler

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