Norwegian Jade, Bodrum'a 2 bin 658 yolcu getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Norwegian Jade isimli yolcu gemisi, 2 bin 658 yolcu getirdi. Türkiye ve Dünya'nın önemli tatil merkezlerinden Bodrum'da kruvaziyer turizmi sürüyor. Bahamalar bayraklı 294 metre boyundaki Norwegian Jade, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Adası'dan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak ABD uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 658 yolcu ve 1015 personel bulunuyor. Dev yolcu gemisi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek.