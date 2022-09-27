Norveç - Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Norveç - Sırbistan maçı saat kaçta? Norveç - Sırbistan maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı

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NORVEÇ - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Norveç - Sırbistan arasında Astana Arena stadyumunda oynanacak mücadele 27 Eylül Salı gün S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

NORVEÇ - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Norveç - Sırbistan arasındaki mücadele 27 Eylül Salı günü saat 21:45'de başlayacak.