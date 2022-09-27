Norveç - Sırbistan maç özeti (VİDEO) Norveç - Sırbistan maç özeti izle! Norveç - Sırbistan maçı kaç kaç bitti?
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UEFA Avrupa Uluslar Ligi C grubu maçında Norveç - Sırbistan karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele -'lık - galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Norveç - Sırbistan maç özeti! Norveç - Sırbistan maç özeti izle (VİDEO) Norveç - Sırbistan maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Uluslar Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Avrupa'nın önde gelen ülkerinin katıldığıAvrupa Uluslar Ligi'nde şampiyonluk için kıran kırana mücadele tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi C grubu maçında Norveç - Sırbistan karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı -'lık sonuçla - kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Norveç - Sırbistan maç özeti! Norveç - Sırbistan maç özeti izle (VİDEO)
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Norveç - Sırbistan maçı, - -'lık üstünlüğü ile sona erdi.