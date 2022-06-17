Norveç'le vize kaldırıldı mı? Norveç serbest mi?

Norveç'ten Türkiye'ye seyahat etmek isteyen ancak pasaport süreleri dolmuş olan Norveçlilerin, geçici olarak kimlik kartlarıyla ülkeye girmelerine olanak sağlandı. Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Norveç vatandaşlarının geçici süreyle pasaport kullanmadan, sadece kimlik kartlarıyla Türkiye'ye seyahat edebileceğini belirtti.

NORVEÇ'LE VİZE KALDIRILDI MI?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla anlaşmayı takdim ettikleri fotoğrafı paylaşan Huitfeldt, "Türkiye'nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim! Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye'ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler. Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmayı takdim ediyor" ifadelerini kullandı.

Norveç'ten Türkiye'ye seyahat etmek isteyen ancak pasaport süreleri dolmuş olan Norveçlilerin, geçici olarak kimlik kartlarıyla ülkeye girmelerine olanak sağlandı.

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