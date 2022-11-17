Norveç Dünya Kupası'nda var mı? Norveç Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Norveç Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Norveç Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Norveç Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Norveç Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Norveç Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Norveç Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Norveç Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

NORVEÇ DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Norveç 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almamaktadır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?