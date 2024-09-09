Norveç Avusturya maçı hangi kanalda? Norveç Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Norveç Avusturya maçı hangi kanalda? Norveç Avusturya UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Norveç Avusturya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Norveç Avusturya maçını hangi kanal veriyor? İşte Norveç Avusturya maçı yayın bilgisi haberimizde...

NORVEÇ AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç Avusturya maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Norveç Avusturya maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Norveç Avusturya maçını şifresiz izleyebilecekler.

NORVEÇ AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Norveç Avusturya maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

NORVEÇ AVUSTURYA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Norveç Avusturya maçı 11'leri henüz belli olmadı.

NORVEÇ AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Norveç Avusturya maçı, Oslo'da, Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak.