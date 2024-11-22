Normal yetişkin bir insanın beyninin ağırlığı yaklaşık 1 buçuk kilo kadarken bir kambur balinanın beninin ağırlığı yaklaşık ne kadardır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Normal yetişkin bir insanın beyninin ağırlığı yaklaşık 1 buçuk kilo kadarken bir kambur balinanın beninin ağırlığı yaklaşık ne kadardır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

NORMAL YETİŞKİN BİR İNSANIN BEYNİNİN AĞIRLIĞI YAKLAŞIK 1 BUÇUK KİLO KADARKEN BİR KAMBUR BALİNANIN BENİNİN AĞIRLIĞI YAKLAŞIK NE KADARDIR?

A: 500 gram

B: 1 kilogram

C: 1 buçuk kilogram

D: 5 kilogram

Cevap: D