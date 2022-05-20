Normal ateş kaç derece? Ateş kaç derecede tehlikeli? Ateş kaç derece olmalı? Koltuk altı ateş kaç olmalı? - Haberler

Ateş kaç derece olmalı, insan vücut sıcaklığı hastalık belirtileri açısından fikir sahibi olmamızı sağlayabilir. Özellikle Covid-19 döneminde koronavirüs belirtileri arasında yer alan yüksek ateş hakkında kaç derecenin üstü yüksek ateş olduğu merak ediliyor. Peki, Normal ateş kaç derece? Koltuk altı ateşi kaç olmalı? Ateş kaç derecede tehlikeli?Vücut ısısı kaç olmalı? İşte Ateş kaç dereceye kadar normaldir ve ateş kaç dereceden sonra tehlikelidir yanıtı haberimizde...

NORMAL ATEŞ KAÇ DERECE?

Vücut ısısının normalin üzerine çıkması ateş olarak tanımlanır. Genel olarak makattan ölçülen normal vücut ısısı 36.4 - 37.6 Cº , koltuk altından ölçülen normal ısı ise 36.5-37.0 ºC olarak kabul edilir.

Çocuklarda vücut ısısı, erişkinlerden daha yüksektir ve ateşin gün içinde belli bir ritmi vardır. Gün boyu sabah ve akşam saatleri arsında 0.5-1.0 C fark bulunur. Bu duruma günlük ısı ritmi denilir. Çocuklarda en yüksek vücut ısısı saat 17-19 arasında, en düşük ısı ise saat 24- 06 arasında olmaktadır. Vücut ısısı ağızdan, makattan, koltuk altı ya da kulaktan ölçülebilir. Koltuk altı ısısı, gerçek vücut ısısından biraz daha düşüktür.

Vücut ısısının 37ºnin üzerinde olması durumunda ateşten söz edilir. Koltuk altı ısısı 37-37.5 ºC arası çok hafif ateş, 37.6-37.9ºC arası hafif ateş, 38-38.5 ºC arası orta derecede yüksek ateş, 38.5-39.5 ºC arası yüksek ateş, 40ºC nin üzerinde ise çok yüksek ateştir. Koltukaltından alınan ateş değerleri makattan alınana göre 10ºC daha düşüktür. Makattan yapılan ölçümlerde bu duruma dikkat etmek gerekir.

Ateşi tespit etmenin en doğru ölçüm metodu termometre (derece) kullanmaktır. El teması ile ateşin ölçülmesi göreceli olup ayrıca bulunulan ortama göre yanılmalara neden olabilmektedir.

Neden ateşimiz çıkar?

Kimi bakteri ya da virüslerin salgıladığı maddeler ya da kendileri, vücudumuzu uyararak bazı vücut maddelerin artışına yol açar. Bu maddeler de beynimize etki ederek ateşe neden olur.

Ateşin yükselmesi vücutta nelere yol açar?

Ateşin yükselmesi sırasında titreme, el ve ayaklardaki damarlardaki geçici daralmaya bağlı olarak eller ve ayaklarda soğuma gibi belirtiler ortaya çıkar.

Ateş 6 ay-6 yaş arası çocuklarda havaleye yol açabilmekte; ayrıca çocuklarda huzursuzluk, sayıklama, halüsinasyon gibi etkiler yapabilmektedir.

Ateşle nasıl mücadele edebiliriz?

1.İlaçlar: Parasetamol, ibuprofen

2.Soğuk uygulama.

İlaçlar:

En yaygın kullanılan ilaç parasetamol dür. Yan etkileri oldukça az ve güvenilir bir ilaçtır. Dozu ise 4-6 saatte bir kilogram başına 10-15 mg.dır. Günlük doz kilogram başına 60 mg.ı geçmemelidir.

Burada önemli olan ilacın içindeki parasetamolün kaç miligram olduğudur. Bu nedenle ilacın kaç miligram olduğunu mutlaka okuyunuz.

Ateş düşmüyor ise 4 saatte bir verilebilir.

Uyarı: Çocuklar için piyasada bulunan ve gripal durumlarda kullanılan bazı ilaçların içinde parasetamole ek olarak bebeğin yaşına göre dikkatli kullanılması gereken başka maddeler de bulunmaktadır. Bu ilaçları kullanırken, içindeki parasetamol dozu da hesaplanmalı ve günlük doz aşılmadan diğer ateş düşürücü şuruplar ona göre verilmelidir.

Ateşli Çocuğa Neler Yapılmamalı?

Alkol ve sirke ile vücudu silmek

Üşüyebilir korkusu ile giysilerini çıkartmamak ve daha çok giydirmek

Çok sıcak veya çok soğuk içecekler vermek

Yanlış ateş düşürücü kullanmak- Aşırı dozda veya eksik dozda ilaç kullanmak - Uygun aralıklarda ateş düşürücü kullanmamak

12 yaş altındaki çocuklarda viral enfeksiyonlar olduğunda doktora danışmadan ilaç kullanmak.

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