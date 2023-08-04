Norm Ender - Konuşun Konuşun sözleri! 'Konuşun Konuşun' rap şarkı sözleri! Norm Ender rap sözleri!

Norm Ender'in merakla beklenen yeni şarkısı 'Konuşun Konuşun' Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Norm Ender - Konuşun Konuşun şarkı sözleri nelerdir? Norm Ender - Konuşun Konuşun şarkısının tüm sözleri nedir? Parça diss şarkısı mı? Norm ender Konuşun konuşun rap sözleri haberimizde...

Norm Ender - Konuşun Konuşun rap şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Norm Ender'e aittir. Ek olarak şarkının mix-masteringi Utku Ünsal'a aittir

KONUŞUN KONUŞUN RAP SÖZLERİ

Beni editörler var etmedi; dengin değilim, yapma rıza

Kandil için pasaporta gerek yok, damgayı bastım tayfanıza

Direniyo'z Angara, İstanbul; peki tatlım, sen ner'desin? (Ha?)

Hastası olmuşsun kralın, lan, sevmesen her sene yer misin?

Yavaşca kalkar füze (Ey), rotamda farklı semalar var

Mekânda ortam güzel; baktım, lezzetli çipetpetler var

Amatörü eğlendirir (Aynen) açıp da coştuklarınız

Önümde paspas gibi (Prr) peşinde koştuklarınız

***

Oh, oh, konuşun, konuşun

Ey, ey, konuşun, konuşun

Dedim ya zaten tek derdinizim

Bu yüzden hep beni konuşun, konuşun

Of, küf, konuşun, konuşun

Car car konuşun, konuşun

Olanlar olsun, umrumda değil

Ben yaparım, siz konuşun

***

İleri değil, hep yancıksınız; bataklık kadar balçıksınız

Düşman görünen fancıksınız ki toplasam bile birazcıksınız

Yaptığınız ne? Yaptığınız bu; pu*tu pu*ta bi de destekler

Gucci, Prada; herkes burada; gel abla, gel, sende gel

Sevmiyorum kapris, adamım, haklı olanları üzmüşler

Ben içime atmam diss, atarım doğru kimse; ona küsmüşler

Yaratıcı olamazlar (A-ah), bu yüzden sürekli maddeye düşmüşler

Bizimle savaşı bin bilezik ama kafamıza ulaşamaz hiç bi çizik

***

Oh, oh, konuşun, konuşun

Ey, ey, konuşun, konuşun

Dedim ya zaten tek derdinizim

Bu yüzden hep beni konuşun, konuşun

Of, küf, konuşun, konuşun

Car car konuşun, konuşun

Olanlar olsun, umrumda değil

Ben yaparım, siz konuşun

***

A-a-a, nabıyo'nuz l*n? Nasılsınız?

Bak, ne diyorsak oldu hepsi gerçek

Bu yancı veletlere sancı yarattık; rap jelibon, siz M**** ******

Ve yirmi senem zirvenizde geçmiş; rekabet değil, yol gösteririm

2019'da verdim ayarı, istiyorsanız tur bindiririm

İlimini, bilimini dilim ile ezerim; arabamın üzerini açıp da gezerim

Seninle deli gibi paraları ezerim, bu kitle ironiyi çözemez, güzelim

Dalgamı geçerim her birinizle, küsecekseniz hiç zorlamayalım ha

Nefretinizi paraya dönüştürdüm, ağlayacaksanız oynamayalım ha (Hahaha)

***

Konuşun, rakip yok (Ey, ey)

Konuşun, rakip yok

(Car car) konuşun, nakit çok

(Vır vır) konuşun (Tın tın), rakip yok