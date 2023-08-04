Norm Ender - Konuşun Konuşun sözleri! 'Konuşun Konuşun' rap şarkı sözleri! Norm Ender rap sözleri!
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Norm Ender'in merakla beklenen yeni şarkısı 'Konuşun Konuşun' Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Norm Ender - Konuşun Konuşun şarkı sözleri nelerdir? Norm Ender - Konuşun Konuşun şarkısının tüm sözleri nedir? Parça diss şarkısı mı? Norm ender Konuşun konuşun rap sözleri haberimizde...
Norm Ender - Konuşun Konuşun rap şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Norm Ender'e aittir. Ek olarak şarkının mix-masteringi Utku Ünsal'a aittir
KONUŞUN KONUŞUN RAP SÖZLERİ
Beni editörler var etmedi; dengin değilim, yapma rıza
Kandil için pasaporta gerek yok, damgayı bastım tayfanıza
Direniyo'z Angara, İstanbul; peki tatlım, sen ner'desin? (Ha?)
Hastası olmuşsun kralın, lan, sevmesen her sene yer misin?
Yavaşca kalkar füze (Ey), rotamda farklı semalar var
Mekânda ortam güzel; baktım, lezzetli çipetpetler var
Amatörü eğlendirir (Aynen) açıp da coştuklarınız
Önümde paspas gibi (Prr) peşinde koştuklarınız
***
Oh, oh, konuşun, konuşun
Ey, ey, konuşun, konuşun
Dedim ya zaten tek derdinizim
Bu yüzden hep beni konuşun, konuşun
Of, küf, konuşun, konuşun
Car car konuşun, konuşun
Olanlar olsun, umrumda değil
Ben yaparım, siz konuşun
***
İleri değil, hep yancıksınız; bataklık kadar balçıksınız
Düşman görünen fancıksınız ki toplasam bile birazcıksınız
Yaptığınız ne? Yaptığınız bu; pu*tu pu*ta bi de destekler
Gucci, Prada; herkes burada; gel abla, gel, sende gel
Sevmiyorum kapris, adamım, haklı olanları üzmüşler
Ben içime atmam diss, atarım doğru kimse; ona küsmüşler
Yaratıcı olamazlar (A-ah), bu yüzden sürekli maddeye düşmüşler
Bizimle savaşı bin bilezik ama kafamıza ulaşamaz hiç bi çizik
***
Oh, oh, konuşun, konuşun
Ey, ey, konuşun, konuşun
Dedim ya zaten tek derdinizim
Bu yüzden hep beni konuşun, konuşun
Of, küf, konuşun, konuşun
Car car konuşun, konuşun
Olanlar olsun, umrumda değil
Ben yaparım, siz konuşun
***
A-a-a, nabıyo'nuz l*n? Nasılsınız?
Bak, ne diyorsak oldu hepsi gerçek
Bu yancı veletlere sancı yarattık; rap jelibon, siz M**** ******
Ve yirmi senem zirvenizde geçmiş; rekabet değil, yol gösteririm
2019'da verdim ayarı, istiyorsanız tur bindiririm
İlimini, bilimini dilim ile ezerim; arabamın üzerini açıp da gezerim
Seninle deli gibi paraları ezerim, bu kitle ironiyi çözemez, güzelim
Dalgamı geçerim her birinizle, küsecekseniz hiç zorlamayalım ha
Nefretinizi paraya dönüştürdüm, ağlayacaksanız oynamayalım ha (Hahaha)
***
Konuşun, rakip yok (Ey, ey)
Konuşun, rakip yok
(Car car) konuşun, nakit çok
(Vır vır) konuşun (Tın tın), rakip yok