Norm Ender - Bu Düş Çok Güzel sözleri! 'Bu Düş Çok Güzel' şarkı sözleri nelerdir?

Norm Ender'in yeni şarkısı Bu Düş Çok Güzel, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 2 milyon izlenme ve 50 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Norm Ender - Bu Düş Çok Güzel şarkı sözleri nelerdir?

Norm Ender - Bu Düş Çok Güzel şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Norm Ender'e aittir.

BU DÜŞ ÇOK GÜZEL ŞARKI SÖZLERİ

Ne denli önemliyiz hayat nedir biz kimiz

Bi sorgulayın bu evrende var mıdır hiç kimsemiz

Yoksa biz hiç kimsemiyiz tanrıları betimleyen

Soluk bi mavi noktanın içinde ölümü bekleyen

Gitmeyecek gibi bitmeyecek gibi

Sanki ansızın bir hastalık geçirmeyecek gibi

Adil olmayan adaletin kimeydi faydası

Hakkı tartamaz teraziniz kuyumcu tartısı (kes)

Savaşla töre misin acılarında hapis mi?

İnsanoğlu köle misin mülteci mi milis mi?

Mutluluk istiyorsan sana da düşman olurlar

Sonra haklı çıkarsın ve sanma pişman olurlar

Çıkarsız hiç bi yolun peşinde koşmamışlar

Çaresiz bir derde karşı hayaller kurmamışlar

Omurgasız düzende bi kere dik durmamışlar

Bu yüzden anlamaz bu yüzden asla

***

Çok güzel bu düş çok güzel

Belki bir rüyaya benzeyen bu masum ezgiden

Belki hayallerde olmayan sınır ve çizgiden

Belki Dostoyevski'den belki de çok eskiden

Çok güzel bu düş çok güzel

Belki insan için beslediğim fazla duyardan

Belki memleketimden yani çocukluğumdan

Belki Dostoyevski'den kesin Dostoyevski

***

Ve şimdi bi toplum inzivaya çekilmiş

Heybesinde ki düşler gülüşler hep yenilmiş

Tek bi dileği kalmamış yeter ki canını acıtma

Gökyüzünde yok artık bir kasnaklı uçurtma

Bu şarkı sana değil geçmişimde ne varsa

Yıldızı bol semalardan arakladım bir arsa

Karlı kayın ormanında ağlamaklı gözlerim

Ezan vakti evine koşan çocukluğumu özlerim

(Bana bir masal anlat baba)

Erikli ağaçlar ve bahçeli bir ev olsun

Cebimde misketim ve kız kaçıran tozları

Kömürlü sobada elimi yakan kestanelerde olsun

(Bana bir masal anlat baba)

Köpüklü gazozlar bisikletim ve mahallem

İçinde mutluluğum korkusuz ve ölümsüz

İçinde sen de ol içinde annem

***

Çok güzel bu düş çok güzel

Belki bir rüyaya benzeyen bu masum ezgiden

Belki hayallerde olmayan sınır ve çizgiden

Belki Dostoyevski'den belki de çok eskiden

Çok güzel bu düş çok güzel

Belki insan için beslediğim fazla duyardan

Belki memleketimden yani çocukluğumdan

Belki Dostoyevski'den kesin Dostoyevski

***

Çok güzel bu düş çok güzel

Belki bir rüyaya benzeyen bu masum ezgiden

Belki hayallerde olmayan sınır ve çizgiden

Belki Dostoyevski'den belki de çok eskiden

Çok güzel bu düş çok güzel

Belki insan için beslediğim fazla duyardan

Belki Cemal Süreya belki Turgut Uyar'dan

Belki Özdemir Asaf belki Nazım Hikmet Ran