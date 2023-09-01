Nordsjaelland nerenin, hangi ülkenin takımı? Hangi ligde oynuyor?

Nordsjaelland, Avrupa turnuvalarından adını sıkça duyduğumuz bir kulüp. Ancak çoğu kişi bu takımın hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyor. Peki, Nordsjaelland nerenin, hangi ülkenin takımı? Nordsjaelland hangi ligde oynuyor?

Nordsjaelland nerenin takımı? Nordsjaelland, Avrupa turnuvalarından adını sıkça duyduğumuz bir kulüp. Ancak çoğu kişi bu takımın hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyor. Peki, Nordsjaelland nerenin, hangi ülkenin takımı? Nordsjaelland hangi ligde oynuyor? Detaylar...

NORDSJAELLAND NERENİN TAKIMI?

FC Nordsjælland ya da kısaca FCN 1991 yılında kurulmuş Danimarka'nın Farum şehri merkezli futbol kulübüdür. 1991 yılında şehrin iki takımı Farum IK ve Stavnsholt BK'nın birleşmesiyle Farum Boldklub adıyla kurulmuştur. 2011-12 sezonunda tarihindeki ilk Superliga şampiyonluğunu elde etmiştir.2012-13 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiştir. Grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etmiştir.