Nora Fatehi kimdir, kaç yaşında? Nora Fatehi nereli? Nora Fatehi hayatı ve biyografisi!

NORA FATEHİ KİMDİR?

Nora Fatehi (d. 6 Şubat 1992), Kanadalı , Hindistan sinemasında iyi bilinen, danscı, model, aktris ve şarkıcı. Hintçe, Teluguca, and Malayalamca dillerindeki filmlerde görüldü. İlk çıkışını Bollywood yapımı olan Roar: Tigers of the Sundarbans. filmi ile sağladı. Popülaritesini Telugu sinemasında oynadığı Temper, Baahubali: The Beginning ve Kick 2 gibi filmlerle ve Mayalayamca olan Double Barrel ve Kayamkulam Kochunni filmleri ile kazandı.