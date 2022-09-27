Noodle tarifi! Masterchef Singapur Noodle nedir, nasıl yapılır? Noodle için gerekli malzemeler nelerdir? Noodle hangi ülkeye ait?

Masterchef 27 Eylül yarışmasında şefler tarafından Noodle yapılması istendi. Peki Masterchef Noodle nasıl yapılır? Noodle için gerekli malzemeler nelerdir? Noodleyemek tarifi! Noodle nasıl yapılır? Noodle yemek tarifi haberimizde...

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Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Noodle tarifi oldu. Peki en güzel Noodle yemek tarifi nasıldır? Noodle yemeği nasıl yapılır? Noodle için gerekli malzemeler nelerdir? Noodle nasıl yapılır? Noodle için gerekenler neler?

NOODLE NEDİR? HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİ?

Noodle (veya Asya eriştesi), bir erişte ve şehriye türüdür. Yine buna karşılık Kâşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk adlı eserinde Ügre sözcüğünü zikretmektedir. Düz haddelenmiş ve kesilmiş, gerilmiş veya ekstrüde edilmiş, uzun şeritler veya teller halinde mayalanmamış hamurdan yapılmıştır. Erişteler kısa süreli depolama için soğutulabilir, kurutulabilir ve ileride kullanılmak üzere saklanabilir.

Erişte genellikle kaynar suda, bazen yemeklik yağ veya tuz ilave edilerek pişirilir. Ayrıca genellikle tavada kızartılır. Noodle yemekleri bir sos içerebilir veya erişte çorbası şeklinde olabilir. İtalyan makarnası, Çin eriştesi, Japon eriştesi, Kore eriştesi, Filipinli erişte (pancit), Vietnam eriştesi dünya çapında çok ünlüdür.

NOODLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

4 parça noodle (çin eriştesi)

5 yemek kaşığı zeytinyağı

10 mantar

1 havuç

1/2 kabak

1/2 kırmızı biber

1/2 sarı biber

1/2 yeşil biber

4-5 taze soğan

1 su bardağı ince doğranmış lahana

1/2 çay bardağı soya sosu

2/3 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

NOODLENASIL YAPILIR? NOODLETARİFİ

Mantarları ince dilimleyin. Taze soğanları temizleyip yarım parmak uzunluğunda verev olarak kesin. Kabak, havuç ve biberleri ince şeritler halinde doğrayın. Erişteleri kaynayan tuzlu suda 5-6 dakika haşlayın ve süzün.

Zeytinyağını wok tavaya alıp ısıtın ve taze soğanları birkaç dakika soteleyip tavadan çıkartın. Mantarları ekleyip rengi koyulaşıncaya kadar soteleyin. Ardından havuç, lahana, kabak ve biberleri ekleyerek sebzeler yumuşayıncaya kadar sotelemeye devam edin. Tuz, karabiber ve soya sosu ile tatlandırın.

SİNGAPUR TARZI NOODLE NEDİR?

Singapur tarzı erişte, tavada kızartılmış pişmiş pirinç eriştesi, köri tozu, sebzeler, çırpılmış yumurta ve et, en yaygın olarak tavuk, sığır eti, char siu domuz eti veya sarı renkli karideslerden oluşan bir yemektir. Singapur erişteleri bir Kanton eseridir ve Kanton tarzı restoranlarda çok yaygındır ve Hong Kong'daki lokantalarda çok yaygındır. Yemek artık Çin restoranlarında ve çeşitli ülkelerde işletilen paket servislerde çok popüler bir yemek.

Yemeğin kendisinin bilinmediği Singapur ile hiçbir bağlantısı yoktur; Xingzhou mifen veya Xing Chow Bee Hoon olarak bilinen, Xingzhou'nun komşu Malezya'da Singapur için şiirsel bir isim olduğu benzer şekilde adlandırılmış tavada kızartılmış erişte yemeği olmasına rağmen.