Non deplase kırık nedir, ne zaman iyileşir? Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık sakatlığı ne zaman geçer?

Non deplase kırık nedir? Süper Lig devi Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Peki, Non deplase kırık nedir, ne zaman iyileşir? Sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırığı ne zaman geçer? Detaylar!

NON DEPLASE KIRIK NEDİR, TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?

"Non-deplase kırık" terimi "non-displaced fracture" olarak da bilinir ve bir kemik kırığını ifade eder. Bu tür bir kırık, kemiklerin yer değiştirmediği veya orantısız olmadığı bir kırığı tanımlar. Yani, kırılan kemik parçaları hala bir arada ve doğru hizadadır.

Non-deplase kırıklar, çoğu zaman daha iyi bir prognoza sahiptir çünkü kemiklerin doğru hizada olduğu için iyileşme süreci daha hızlı ve daha sorunsuz olabilir. Bununla birlikte, iyileşme süresi yine de birçok faktöre bağlıdır, bu faktörler arasında kırığın türü, kemikteki kırık yerinin yeri, kişinin yaş, genel sağlık durumu ve tedavi yöntemleri bulunur.

Kırığın iyileşme süresi genellikle birkaç haftadan birkaç ay kadar sürebilir. Tedavi, doktorunuzun önerisine ve kırığın ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Tedavi yöntemleri arasında alçı, çelik plakalar, vida veya çiviler gibi cerrahi müdahaleler de olabilir.

Bu nedenle, non-deplase bir kırığın tam olarak ne zaman iyileşeceğini belirlemek için bir doktora danışmak en iyi yaklaşımdır. Doktorunuz, kırığınızın özelliklerine göre uygun bir tedavi planı geliştirecek ve iyileşme sürecini takip edecektir.

Sağ ayak beşinci metatars kemiğindeki bir non-deplase kırığın iyileşme süresi, bir dizi faktöre bağlıdır. Bu faktörler arasında kırığın ciddiyeti, kişinin yaş, genel sağlık durumu, tedavi yöntemi ve kırığın yerleşimi bulunur. Ancak, genel olarak konuşmak gerekirse, beşinci metatars kemiğindeki non-deplase bir kırığın iyileşme süresi şu şekilde olabilir:

Alçı veya atel tedavisi: Beşinci metatars kemiği kırığı genellikle alçı veya atel ile tedavi edilir. İyileşme süreci, kırığın ciddiyetine bağlı olarak 4 ila 8 hafta kadar sürebilir. Bu süre boyunca kemiğin doğru hizada iyileşmesi sağlanır.

Beşinci metatars kemiği kırığı genellikle alçı veya atel ile tedavi edilir. İyileşme süreci, kırığın ciddiyetine bağlı olarak 4 ila 8 hafta kadar sürebilir. Bu süre boyunca kemiğin doğru hizada iyileşmesi sağlanır. Cerrahi müdahale: Bazı beşinci metatars kemiği kırıkları cerrahi olarak tedavi edilir, özellikle kırığın ciddiyeti ve yerleşimi durumunda. Cerrahi müdahale sonrası iyileşme süreci, kırığın ciddiyetine, cerrahi yönteme ve kişinin sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle birkaç ayı bulabilir.

Kırığın tam olarak ne zaman iyileşeceğini belirlemek için doktorunuzun önerilerine uyun ve düzenli takip randevularına gitmek önemlidir. Doktorunuz, röntgen veya diğer görüntüleme yöntemleri kullanarak kırığın iyileşme durumunu izleyecektir. Ayrıca doktorunuz, kırık sonrası fizik tedavi veya rehabilitasyon önerebilir, bu da iyileşme sürecini hızlandırabilir. Kırığın tamamen iyileşmesi ve normal aktivitelere geri dönme süresi bireysel farklılıklar gösterebilir, bu nedenle sabırlı olmak önemlidir.

DJIKU SAKATLANDI

Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcunun haftalarca sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."